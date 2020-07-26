Об этом сообщается на сайте СНБО.
За сутки зафиксировано 15 летальных случаев. Выздоровели 310 пациентов.
Всего летальных случаев за все время пандемии – 1605.
Все еще болеет 27 437 украинцев.
Напомним, что за вчерашнюю сутки в Украине было выявлено 1 106 новых случаев, это абсолютный антирекорд заболеваемости.
- В Украине потенциально могли заразиться коронавируса COVID-19 132 000 человек.
- В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.
- В Украине решили продолжить адаптивный карантин до 31 августа.