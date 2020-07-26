В Украине по состоянию на 26 июля лабораторно подтверждено 64 849 случаев заболевания коронавирусом, из них за сутки - 920.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

За сутки зафиксировано 15 летальных случаев. Выздоровели 310 пациентов.

Всего летальных случаев за все время пандемии – 1605.

Все еще болеет 27 437 украинцев.

Напомним, что за вчерашнюю сутки в Украине было выявлено 1 106 новых случаев, это абсолютный антирекорд заболеваемости.