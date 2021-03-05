Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 355 человек;
- летальных случаев – 172;
- выздоровели – 4 149 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 83 756 (в том числе методом ПЦР – 40 393, методом ИФА – 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 236).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 384 917 человек;
- выздоровели – 1 191 022 человек;
- летальных исходов – 26 763;
- проведения ПЦР-тестов – 7 062 386.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 910 случаев;
- Винницкая область – 816 случаев;
- Волынская область – 277 случаев;
- Днепропетровская область – 497 случаев;
- Донецкая область – 334 случая;
- Житомирская область – 695 случаев;
- Закарпатская область – 748 случаев;
- Запорожская область – 163 случая;
- Ивано-Франковская область – 737 случаев;
- Киевская область – 690 случаев;
- Кировоградская область – 69 случаев;
- Луганская область – 50 случаев;
- Львовская область – 646 случаев;
- Николаевская область – 209 случаев;
- Одесская область – 372 случая;
- Полтавская область – 172 случая;
- Ровенская область – 198 случаев;
- Сумская область – 238 случаев;
- Тернопольская область – 394 случая;
- Харьковская область – 566 случаев;
- Херсонская область – 54 случая;
- Хмельницкая область – 418 случаев;
- Черкасская область – 204 случая;
- Черновицкая область – 561 случай;
- Черниговская область – 137 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 4 марта в Украине было зафиксировано 10 057 новых случаев COVID-19. Заболели 611 детей и 388 медработников.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине снова действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- Почти вся страна сейчас находится в “оранжевой” зоне. 3 региона (Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области) уже находятся в “красной”. Там действуют те же ограничения, действовавшие во время карантина в январе.
- Железнодорожное сообщение с регионами “красной” зоны ограничено. “Укрзализныця” с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областей. Из Ивано-Франковской с 7 марта можно будет выехать ограниченным количеством поездов, ранее “Укрзализныця” обнародовала перечень.