Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 156, Киеве – 150, Харьковской области – 146, Ивано-Франковской области – 127.
Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Кировоградской области.
За прошедшие сутки в стране зафиксировали 24 летальных случая. В то же время, выздоровели 914 пациентов.
Всего в Украине зафиксировали 75 490 случаев инфицирования коронавирусом. 41 527 человек уже преодолели болезнь, а в 1788 человек умерли от осложнений.
- В Украине потенциально могли инфицироваться коронавирусом COVID-19 132 тысячи человек.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
- С 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”.