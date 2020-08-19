Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“У нас за прошедшие сутки в Украине заболели 1967 человек. Из них 121 ребенок и 105 медработников. Это у нас абсолютный антирекорд, установленный в стране. Также мы получили своеобразный антирекорд по количеству госпитализированных лиц. Это 463 человека, которые были госпитализированы за предыдущие сутки”, – отметил Степанов.

В связи с этим министр призвал украинцев соблюдать карантинные предписания.

“COVID-19 набирает обороты. Мы видим эту тенденцию последний месяц. Мы очень быстро перешли своеобразный рубеж в тысячу больных в сутки, сейчас мы приближаемся к двум тысячам больных. Конечно, все возможности медицины работают сейчас на оказание медицинской помощи больным COVID-19, но очень важно, чтобы мы предупреждали это заболевание, не допускали его. Это возможно достичь только одним способом – соблюдать те правила, которые установлены в нашей стране”, – заявил Степанов.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд был установлен по состоянию на 13 августа. Тогда сообщалось о 315 госпитализированных за сутки.