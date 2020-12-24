Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране ниже базовой линии на 6,3%.
“В течение отчетной недели (14-20 декабря) ОРВИ заболели 171 996 человек, из них 41,1% – дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 452,7 на 100 тысяч населения”, – говорится в сообщении.
В то же время на прошлой неделе 14 464 человека получили прививки от гриппа. Всего с начала эпидемического сезона такие прививки сделали 165 667 украинцев.
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