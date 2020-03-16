В Запорожье закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек

Глава Запорожской областной государственной администрации объявил о введении в Запорожье строгих мер карантина из-за эпидемии китайского коронавируса.

Об этом сообщается на публичной странице главы Запорожской областной администрации.

“Да, у нас в городе пока нет ни одного больного коронавирусом. Но мы должны сделать все, чтобы предупредить распространение заболевания”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в городе будут прекращена работа:

– всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

– кинотеатров, музеев, театров, галерей и библиотек;

– ресторанов, кафе;

– развлекательных центров и клубов, спортивных площадок;

– бассейнов, спортзалов и фитнес-клубов;

– торгово-развлекательных центров;

– все рынков.

“Коммунальный транспорт будет работать в штатном режиме. Прошу запорожцев ответственно отнестись к сохранению собственного здоровья и ограничить передвижение по городу с возможностью работать и оставаться в свободное время дома”, – добавил глава ОГА.