В Запорожье закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек

Об этом сообщается на публичной странице главы Запорожской областной администрации.
“Да, у нас в городе пока нет ни одного больного коронавирусом. Но мы должны сделать все, чтобы предупредить распространение заболевания”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что в городе будут прекращена работа:
– всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
– кинотеатров, музеев, театров, галерей и библиотек;
– ресторанов, кафе;
– развлекательных центров и клубов, спортивных площадок;
– бассейнов, спортзалов и фитнес-клубов;
– торгово-развлекательных центров;
– все рынков.
“Коммунальный транспорт будет работать в штатном режиме. Прошу запорожцев ответственно отнестись к сохранению собственного здоровья и ограничить передвижение по городу с возможностью работать и оставаться в свободное время дома”, – добавил глава ОГА.
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