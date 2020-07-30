Выявление боевиков "Вагнера" в Беларуси свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.

Об этом в комментарии заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

В МИД заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. По сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины в Донбассе.

“Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов “, – говорится в заявлении.

Кроме того, вопрос о возможной экстрадиции будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.

В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.

Как известно, наемники ЧВК “Вагнера” принимали участие в военных действиях на Донбассе против украинских войск, о чем неоднократно сообщала Служба безопасности Украины. Также СМИ сообщали об участии “вагнеровцев” в боях в Сирии.