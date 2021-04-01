Ученые во всем мире утверждают, что нет достаточно доказательств того, что животные - переносчики коронавирусной инфекции. В то же время было несколько случаев, когда COVID-19 диагностировали у собак, норок, обезьян и кошек. Из-за этого возник вопрос необходимости вакцинации животных.

Об этом сообщает ВВС.

В среду, 31 марта, в России заявили о разработке вакцины от COVID-19 специально для животных. Но данных, свидетельствующих о том, что понадобится массовой производство такой вакцины – пока что нет. За более чем год пандемии коронавируса, лишь в нескольких странах были зафиксированы случаи инфицирования среди домашних или диких животных. Первый случай был зафиксирован в июле. В Великобритании нашли кошку с COVID-19, при чем ее хозяева не болели коронавирусом.

Позже коронавирус нашли у тигра в зоопарке Нью-Йорка.

Медики предполагали, что животные могли заболеть после контакта с людьми, инфицированными коронавирусом. Но у животных были только клинические симптомы заражения, они выздоравливали через несколько дней.

Наиболее серьезные последствия коронавируса были на норковых фермах В разных странах убили тысячи норок, которые были переносчиками инфекции. В Дании уничтожили миллионы норок и полностью закрыли ферму до 2022 года.

Вакцинация домашних животных от COVID-19

Среди ученых пока что нет единой позиции по этому поводу. Некоторые говорят, что кошки и собаки могут быть переносчиками вируса. В то же время другие говорят о том, что организм животного быстро справляется с инфекцией, а человеку может передать коронавирус лишь в мутированной форме, которая не столь опасна.

“Нет необходимости в вакцине с точки зрения общественного здравоохранения”, – заявил журналу Science Magazine Уильям Кареш, эксперт по здоровью некоммерческого альянса EcoHealth.

Аналогичную позицию заняло Министерство сельского хозяйства США (USDA), регулирующее вакцины для домашних животных.

В то же время, ученые считают правильным разработать вакцин от COVID-19 для норок.

Также защитников животных беспокоят случая коронавируса среди человекообразных обезьян, в частности горилл. Если их не вакцинировать, то есть риск, что гориллы могут оказаться на грани исчезновения.

Также существует опасение, что если вирус начнет активно распространяться среди животных, то существует риск возникновения новой его мутации, которая будет более устойчивой к вакцине.

“Не исключено, что вакцинация некоторых видов домашних животных может быть необходима для сдерживания распространения инфекции”, – написали исследователи в статье журнала Virulence в январе. Ученые допустили, что мутация коронавируса среди животных может вернуться к человеку и тогда появится новый вид коронавируса.

Какие вакцины от COVID-19 для животных существуют

На сегодняшний день известно только о попытках разработки вакцин от коронавируса для животных.

На первом месте – вакцина от российских исследователей. Накануне они заявили о том, что получили необходимое одобрение регулирующих органов на массовое производство вакцины. Россельхознадзор заявил, что с октября тестирует вакцину Carnivak-Cov на собаках, кошках, норках, лисах и других животных. На этапе экспериментов у всех вакцинированных животных появились антитела к коронавирусу.

На второй позиции разработка вакцины американской ветеринарной фармацевтической компании Zoetis. Они занялись разработкой после того, как в Гонконге у собаки был обнаружен вирус. Изначально ее разрабатывали только для кошек и собак, но позже вакцину получили гориллы в зоопарке Сан-Диего. Все эксперименты оказались положительными.