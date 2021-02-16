Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

“Вчера, 15 февраля 2021, в Государственный экспертный центр Министерства охраны здоровья Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения”, – говорится в сообщении.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала “зеленый свет” на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX. Предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии.

Отметим, что Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в I-II квартале 2021 года. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

Кроме того, Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцины против COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).