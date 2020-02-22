Суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать в Украину задержанного Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает местное издание Флагман.

Суд также распорядился передать Левина компетентным органам Украины. При этом защита подозреваемого имеет право подать апелляцию.

“Я обратился в суд с преднамеренным запросом о выдаче лица. Суд счел эту просьбу обоснованной, так как установил, что существуют все законодательные требования для выдачи. Если он подаст апелляцию, Апелляционный суд в качестве второй инстанции рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также распорядился о его задержании”, – рассказал прокурор района Георгий Чинев.

Напомним, в начале июня 2019 года в Покровском горрайонном суде Днепропетровской области были оглашены приговоры исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Подстрекатель и пособник нападения Сергей Торбин приговорен к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук – к 6 годам, пособники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – к 4, а Виктор Горбунов – к 3 годам лишения свободы.

В декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк.

Впоследствии подозрения объявили еще трем любом. Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года. Его арестовали, но сразу же отпустили под залог. Мангер отрицает свою причастность к смерти Гандзюк.

Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому – помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО. 20 января 2020 года силовики проводили спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группировки, члены которой совершали насилие над людьми, поджигали чужое имущество. Местные СМИ называют главарем этой банды Игоря Павловского.