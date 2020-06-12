Верховный Суд отказался признать незаконным указ президента Владимира Зеленского об увольнении Романа Трубы с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

Соответствующее решение 12 июня приняла коллегия судей Кассационного административного суда, рассмотрев на заседании дело по иску Трубы к президенту Владимиру Зеленскому (третье лицо – Государственное бюро расследований).

Бывший директор ГБР просил признать противоправным и недействительным указ о своем увольнении.

“Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 года № 960/2019 о его увольнении с должности директора Государственного бюро расследований”, – отметили в пресс-службе суда.

Как известно, 3 декабря прошлого года Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о перезапуске Государственного бюро расследований. Этим документом была предусмотрена отставка Романа Трубы с поста директора ГБР. Впоследствии документ подписал президент Владимир Зеленский.

27 декабря Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Исполняющей обязанности главы ГБР стала Ирина Венедиктова (нынешний генеральный прокурор Украины).