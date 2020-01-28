Об этом Труба написал в Telegram.
По его словам, снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп.
“Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение. Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку”, – написал Роман Труба.
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