Федеральное бюро расследований в Вашингтоне опубликовало видео с причастным к закладке самодельных бомб в районе Капитолийского холма накануне штурма здания Конгресса 6 января.

Ролик размещен на сайте Бюро.

Как сообщалось, 6 января, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, у штабов Демократической и Республиканской партии обнаружили самодельные бомбы. Их заложили вечером перед штурмом.

ФБР продолжает собирать информацию о возможных преступниках, в частности, призывая общественность давать показания. За информацию о злоумышленниках предлагают вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Правоохранители ранее публиковали фотографии человека, заложившего взрывчатку: это лицо в маске, серой толстовке с капюшоном и кроссовках Nike Air Max Speed ​​Turf с желтым логотипом. Теперь опубликовано видео с этим человек. На нем можно увидеть персону с нескольких ракурсов. Человек идет с рюкзаком со взрывчаткой, сидит на скамейке, вытирает очки и тому подобное.

Бюро просит общественность посмотреть и подумать, не кажется этот человек на кого-нибудь похожим по походке, языку тела, манерам. Перед появлением на Капитолийском холме этот человек, как предполагается, мог сесть в транспортное средство или взять предмет из транспортного средства и положить его в рюкзак.