Ролик размещен на сайте Бюро.
Как сообщалось, 6 января, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, у штабов Демократической и Республиканской партии обнаружили самодельные бомбы. Их заложили вечером перед штурмом.
ФБР продолжает собирать информацию о возможных преступниках, в частности, призывая общественность давать показания. За информацию о злоумышленниках предлагают вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.
Правоохранители ранее публиковали фотографии человека, заложившего взрывчатку: это лицо в маске, серой толстовке с капюшоном и кроссовках Nike Air Max Speed Turf с желтым логотипом. Теперь опубликовано видео с этим человек. На нем можно увидеть персону с нескольких ракурсов. Человек идет с рюкзаком со взрывчаткой, сидит на скамейке, вытирает очки и тому подобное.
Бюро просит общественность посмотреть и подумать, не кажется этот человек на кого-нибудь похожим по походке, языку тела, манерам. Перед появлением на Капитолийском холме этот человек, как предполагается, мог сесть в транспортное средство или взять предмет из транспортного средства и положить его в рюкзак.
- 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия. Статья обвинения в резолюции была одна — “подстрекательство к восстанию”. 25 января резолюцию об импичменте передали в Сенат.
- 13 февраля Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа на слушаниях об импичменте.
- В начале марта полиция Капитолия США попросила помощь Национальной гвардии еще на 60 дней, поскольку сохраняется риск возможного штурма.
- Ликвидация последствий январского штурма будет стоить более 30 млн долларов.