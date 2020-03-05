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Вице-премьером и министром по вопросам временно оккупированных территорий назначен Резников

Вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в новом Кабинете министров стал Алексей Резников.

Четверг, 5 марта 2020, 01:26

#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Биография

Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове. С 1984 по 1986 год проходил срочную военную службу в войсках Парашютно-десантной службы ВВС СССР.

С 1986 по 1991 год учился на юридическом факультете во Львовском университете им. Ивана Франко по специальности “правоведение”.

Резников разведен, воспитывает сына, которого тоже зовут Алексеем.

Карьера

В 1991 году стал соучредителем брокерской компании “Галицкие ценные бумаги”, в 1994 году получил свидетельство о праве на осуществление адвокатской деятельности.

В 1994 году получил свидетельство о праве на осуществление адвокатской деятельности.

С 1999 по 2002 год – заместитель председателя Центра развития украинского законодательства (Киев).

С 2002 года – адвокат в Адвокатской компании “Правис”, позже стал управляющим партнером АК “Правис”.

С апреля 2006 года – партнер в ООО “Юридическая фирма “Магистр & Партнеры”. В 2008 году ООО “Юридическая фирма “Магистр & Партнеры” переименована в ООО “Меджистерс”.

В 2008 году пошел в политику, став депутатом Киевского городского совета VI созыва, баллотировался и был избран от “Блока Николая Катеринчука”. Член комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.

С июня 2014 – депутат Киевского городского совета VII созыва, баллотировался и был избран от партии “УДАР”.

19 июня 2014 года избран заместителем городского головы – секретарем Киевского городского совета VII созыва.

С декабря 2015 года – советник Киевского городского головы по вопросам реформ местного самоуправления (на общественных началах).

С 21 марта 2016 по 6 сентября 2018 года – заместитель председателя КГГА по вопросам самоуправления. Имел широкий спектр полномочий и обязанностей в сфере образования, культуры, соцобеспечения, туризма и рекламы. Был уволен по согласованию сторон, но остался советником городского головы Виталия Кличко по вопросам развития Киева.

С 18 сентября 2019 года стал представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Декларация

Согласно декларации за 2018 год, Алексей Резников владеет двумя квартирами в Киеве (167,50 кв. м и 103,6 кв. м), а также шестью крупными земельными участками в Бориспольском районе Киевской области (две по 2500 кв. м, две – около 1 тыс. кв. м, а также участки площадью 1951 кв. м и 1947 кв. м).

Также Резников задекларировал три пары дорогих часов (бренды Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet) и два охотничьих карабина (Blaser и Zbroyar).

Кроме того, в собственности юриста – два автомобиля (AUDI А8, Volkswagen Amarok), прицеп TIKI-TREILER B-300P, квадроцикл Kawasaki BRUTE FORCE ATV, багги Kawasaki TERYX UTV.

В 2019 за работу в юридической компании Астерс (основное место работы) Резников получил 12 млн 949 тыс. 578 грн. Еще 1 млн 95 тыс. 911 грн он получил как выплаты от Сбербанка.

Напомним, что в новом Кабинете Министров остаются вакантные должности руководителей министерств.

Теги: Кабмин, Резников

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