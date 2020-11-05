Об этом сообщают #Буквы.
Напомним, сейчас лидер гонки не определен только в пяти американских штатах – Неваде, Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Аляске.
По имеющимся результатам лидирует Джо Байден, он имеет поддержку 264 выборщиков из 270 необходимых для победы в выборах. Таким образом, Байдену достаточно одержать победу в любом из штатов, которые остались, чтобы победить. Однако во всех кроме Невады с незначительным перевесом лидирует Дональд Трамп.
Лидирует Трамп и в Джорджии, однако разрыв между кандидатами крайне мал – всего 0,2%.
Чиновники сообщают, что подсчет голосов должен закончиться к вечеру четверга, 5 ноября.
В штате Пенсильвания нарастили темпы подсчета голосов на выборах президента США. Отрыв между кандидатами уменьшился с 5,7 до 1,7%. Лидирует Трамп.
- Ранее в штабе Дональда Трампа высказали претензии к подсчету голосов в таких штатах, как Джорджия, Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.
- Дональд Трамп заявил в Twitter, что значительно опережает противника Джо Байдена в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Его сообщения получили отметки, как “противоречивые”.
- #Буквы следят за ходом событий на президентских выборах в США.