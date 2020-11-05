Об этом сообщают #Буквы.

Напомним, сейчас лидер гонки не определен только в пяти американских штатах – Неваде, Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Аляске.

По имеющимся результатам лидирует Джо Байден, он имеет поддержку 264 выборщиков из 270 необходимых для победы в выборах. Таким образом, Байдену достаточно одержать победу в любом из штатов, которые остались, чтобы победить. Однако во всех кроме Невады с незначительным перевесом лидирует Дональд Трамп.

Лидирует Трамп и в Джорджии, однако разрыв между кандидатами крайне мал – всего 0,2%.

Чиновники сообщают, что подсчет голосов должен закончиться к вечеру четверга, 5 ноября.

Данные Fox News

Данные The New York Times

Данные CNN

В штате Пенсильвания нарастили темпы подсчета голосов на выборах президента США. Отрыв между кандидатами уменьшился с 5,7 до 1,7%. Лидирует Трамп.