Правительство Украины определило, что первый этап постепенного выхода из карантина начнется тогда, когда в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания среди всех протестированных не будет меняется или будет оставаться в пределах 5 %. По состоянию на 25 апреля этот процент составляет 8,2.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.

В частности, за последние сутки в Украине зафиксировано 478 новых случаев.

На сегодняшнем брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов отметил, что за последние сутки было проведено 5825 ПЦР-тестов на COVID-19.

То есть процент выявленных случаев заболевания среди всех протестированных составляет 8,2.

Вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план смягчения карантинных ограничений.

Первый этап, который предположительно начнется с 11 мая, если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд, предусматривает:

Открытия парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибережных зон.

Открытия части объектов индустрии красоты.

Разрешение тренировок в командных видах спорта.

Разрешение торговли непродовольственными товарами оптом и в розницу.

Возобновление работы кофеен на вынос.

Открытие автомоек, веломагазинов, а также нотариусов и адвокатов.

Напомним, за последние сутки в Украине от коронавируса COVID-19 умерло 8 человек, выздоровело – 181.