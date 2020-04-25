Об этом сообщают #Буквы.
Так, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.
В частности, за последние сутки в Украине зафиксировано 478 новых случаев.
На сегодняшнем брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов отметил, что за последние сутки было проведено 5825 ПЦР-тестов на COVID-19.
То есть процент выявленных случаев заболевания среди всех протестированных составляет 8,2.
Вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план смягчения карантинных ограничений.
Первый этап, который предположительно начнется с 11 мая, если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд, предусматривает:
- Открытия парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибережных зон.
- Открытия части объектов индустрии красоты.
- Разрешение тренировок в командных видах спорта.
- Разрешение торговли непродовольственными товарами оптом и в розницу.
- Возобновление работы кофеен на вынос.
- Открытие автомоек, веломагазинов, а также нотариусов и адвокатов.
Напомним, за последние сутки в Украине от коронавируса COVID-19 умерло 8 человек, выздоровело – 181.
- Вчера сообщалось, что по сравнению с 23 апрелем, количество новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине уменьшилось, а число пациентов, которые выздоровели, превысило отметку в 600 человек.