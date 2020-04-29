Об этом шла речь в видеообращении нардепа, опубликованном в Facebook.
Как сообщалось ранее, сегодня украинская авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) отменила рейс PS1118 Киев-Лондон из-за запрета Государственной авиационной службы Украины. Рейс должен был выполняться в среду, 29 апреля, в 12:40. Он был организован для доставки в Британию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.
Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль выдвинул Евросоюзу ряд условий и заявил о намерении “курировать” процесс трудоустройства украинцев за границей.
Этот инцидент возмутил нардепа, главу Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом и члена ряда межпарламентских групп и советов Иванну Климпуш-Цинцадзе.
Нардеп обвинила власть в нарушении прав украинцев и наплевательском отношении к гражданам.
“История с не выпусканием наших граждан за границы страны, как по мне, является очень небезопасной. И не только потому, что это является прямым и непосредственным нарушением прав наших граждан. И не только потому, что это такое себе воскрешение УССР в исполнении так называемых “новых лиц”. На самом деле, наша власть, которой наплевать на граждан, проявившая свою полную несостоятельность в подготовке к пандемии, которая запуталась в своих показаниях об антикризисных мерах, она делает это не для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан”, — отметила она.
Климпуш-Цинцадзе обратила внимание на несостыковки в позиции правительства в отношении украинцев, которые намеревались уехать за границу.
В частности, нардеп указала на то, что правительство требует, чтобы у граждан, которые хотят трудоустроиться за границей, были контракт, медицинское и социальное обеспечение. Однако у тех украинцев, рейс которых сегодня был отменен, все необходимое было.
“Многим даже кажется, что так — правильно. Но те украинцы, которые сегодня не вылетели в Великобританию, они имели долгосрочные контракты с работодателем. И что происходит? Наша власть как террорист продолжает что делать? Вести переговоры. Какие еще условия? Ведро икры, ящик просекко и чартер в Оман? Мне бы хотелось, чтобы наша власть так же защищала трудовые права украинцев тут в Украине, как она якобы кинулась защищать их сейчас за границей. Где? В Европе. Украинцы летели не на какой-то неизвестный континент, не в страну, которая не контролируется никаким правительством, а летели в Великобританию. Где их трудовые права при наличии трудового контракта с работодателем защищены”, — добавила нардеп.
Воскресіння УРСР у виконанні "нових облич". Закриття кордонів на виїзд як потурання російським тезам про "негідницю Європу", що лише і прагне "рабів" з України… Ще трохи, і нам розкажуть, що Росія "не така вже й погана", і, як обіцяв Зеленський, "зійдемося десь посередині"…
Gepostet von Ivanna Klympush-Tsintsadze am Mittwoch, 29. April 2020
Глава комитета ВРУ считает, что эта ситуация показала, что представители власти “подыгрывают российским тезисам” о том, что Европа использует Украину как источник “рабской силы”.
“Наша власть убеждает нас в российских тезисах. А российские тезисы говорят о следующем — Европе исключительно нужна рабская сила украинцев. Так вот, в Европе действительно есть недостаток рабочей силы. А украинцам, которые сегодня вынуждены сидеть дома, действительно нужна работа. Россия убеждает, что они едут туда в рабство. Наша власть сегодня, так кажется, подыгрывает этим российским тезисам”, — отметила она.
Подводя итоги, Климпуш-Цинцадзе заявила, что “еще немного и нас начнут убеждать, что Европа не такая уж и хорошая, а потом убедят, что Россия не такая уже и плохая”.
- Накануне стало известно, что Украина временно запретила своим гражданам выезд за границу на сезонные работы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что страны Евросоюза присылают запросы на отправку сезонных работников, отметив, что власти нашей страны руководствуются “прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан”. Кулеба выразил мнение, что на фоне пандемии “пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности”.
- Как рассказал #Буквам юрист Владимир Владимиров, запрет на выезд украинских заробитчан на сезонные работы в страны Евросоюза является незаконным.