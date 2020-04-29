Нардеп от "Евросолидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала действия власти в отношении украинцев, работающих в ЕС, и обвинила власть в "подыгрывании тезисам РФ".

Об этом шла речь в видеообращении нардепа, опубликованном в Facebook.

Как сообщалось ранее, сегодня украинская авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) отменила рейс PS1118 Киев-Лондон из-за запрета Государственной авиационной службы Украины. Рейс должен был выполняться в среду, 29 апреля, в 12:40. Он был организован для доставки в Британию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль выдвинул Евросоюзу ряд условий и заявил о намерении “курировать” процесс трудоустройства украинцев за границей.

Этот инцидент возмутил нардепа, главу Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом и члена ряда межпарламентских групп и советов Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Нардеп обвинила власть в нарушении прав украинцев и наплевательском отношении к гражданам.

“История с не выпусканием наших граждан за границы страны, как по мне, является очень небезопасной. И не только потому, что это является прямым и непосредственным нарушением прав наших граждан. И не только потому, что это такое себе воскрешение УССР в исполнении так называемых “новых лиц”. На самом деле, наша власть, которой наплевать на граждан, проявившая свою полную несостоятельность в подготовке к пандемии, которая запуталась в своих показаниях об антикризисных мерах, она делает это не для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан”, — отметила она.

Климпуш-Цинцадзе обратила внимание на несостыковки в позиции правительства в отношении украинцев, которые намеревались уехать за границу.

В частности, нардеп указала на то, что правительство требует, чтобы у граждан, которые хотят трудоустроиться за границей, были контракт, медицинское и социальное обеспечение. Однако у тех украинцев, рейс которых сегодня был отменен, все необходимое было.

“Многим даже кажется, что так — правильно. Но те украинцы, которые сегодня не вылетели в Великобританию, они имели долгосрочные контракты с работодателем. И что происходит? Наша власть как террорист продолжает что делать? Вести переговоры. Какие еще условия? Ведро икры, ящик просекко и чартер в Оман? Мне бы хотелось, чтобы наша власть так же защищала трудовые права украинцев тут в Украине, как она якобы кинулась защищать их сейчас за границей. Где? В Европе. Украинцы летели не на какой-то неизвестный континент, не в страну, которая не контролируется никаким правительством, а летели в Великобританию. Где их трудовые права при наличии трудового контракта с работодателем защищены”, — добавила нардеп.

Воскресіння УРСР у виконанні "нових облич". Закриття кордонів на виїзд як потурання російським тезам про "негідницю Європу", що лише і прагне "рабів" з України… Ще трохи, і нам розкажуть, що Росія "не така вже й погана", і, як обіцяв Зеленський, "зійдемося десь посередині"… Gepostet von Ivanna Klympush-Tsintsadze am Mittwoch, 29. April 2020

Глава комитета ВРУ считает, что эта ситуация показала, что представители власти “подыгрывают российским тезисам” о том, что Европа использует Украину как источник “рабской силы”.

“Наша власть убеждает нас в российских тезисах. А российские тезисы говорят о следующем — Европе исключительно нужна рабская сила украинцев. Так вот, в Европе действительно есть недостаток рабочей силы. А украинцам, которые сегодня вынуждены сидеть дома, действительно нужна работа. Россия убеждает, что они едут туда в рабство. Наша власть сегодня, так кажется, подыгрывает этим российским тезисам”, — отметила она.

Подводя итоги, Климпуш-Цинцадзе заявила, что “еще немного и нас начнут убеждать, что Европа не такая уж и хорошая, а потом убедят, что Россия не такая уже и плохая”.