Об этом #Буквам сообщил источник среди депутатов монобольшинства.

Как сообщалось ранее, народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Качура рассказал, что в четверг, 26 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание.

По информации источников издания, внеочередное заседание в этот день не состоится.

“В четверг заседания не будет. Скорее всего, оно состоится в субботу”, — сказал собеседник.

Повестка дня заседания неизвестна.

“Нет еще ни одного зарегистрированного законопроекта, поэтому и не назначают заседания”, — добавил собеседник.

Впрочем в Раду уже внесен законопроект Кабмина об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования в банковской деятельности, который называют “антиколомойським законом”. Он должен остановить попытки олигарха вернуть банк. Депутат-собеседник назвал это решение проблемным.

Слухи о дистанционном голосовании, которое вице-спикер парламента Руслан Стефанчук предложил в связи с карантином, собеседник назвал “нежизнеспособной историей”.

Также #Буквам стало известно, что на среду президент собирает очередное селекторное совещание мэров и губернаторов.