Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

В субботу, 19 сентября, эксперты ВОЗ и их коллеги из двух других организаций одобрили протокол III фазы клинических испытаний фитотерапии для лечения коронавируса. Также одобрен устав и круг ведения для создания комиссии по мониторингу данных и безопасности для клинических лечебных трав.

“Фаза III клинических испытаний имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта”, — говорится в сообщении.

Проспер Тумусиме, региональный директор ВОЗ, отметил, что если традиционный продукт медицины оказывается безопасным, эффективным и гарантированным качеством, ВОЗ будет рекомендовать его для ускоренного, крупномасштабного местного производств.

Отдельно отмечается, что перед 25 членами Регионального консультативного комитета экспертов по традиционной медицине COVID-19 поставлена задача поддерживать страны в расширении исследований и разработок методов лечения вируса, основанных на традиционной медицине, и давать рекомендации по внедрению утвержденных протоколов для сбора научных данных о качестве, безопасности и эффективности лечебных трав при COVID-19.

Напомним, в августе Россия объявила, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.