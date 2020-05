ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Как сообщалось ранее, 22 мая медицинский журнал The Lancer опубликовал исследование, в котором сообщается, что гидроксихлорохин не приносит пользы при лечении коронавируса, однако может наносить вред.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения приостановила исследование этого препарата в качестве лекарства для больных COVID-19.

“Исполнительная группа сделала временную паузу в испытанию препаратов гидроксихлорохиновой группы пока данные проверяются Советом по мониторингу безопасности данных”, — отметил Гебреисус.

В то же время глава ВОЗ подчеркнул, что эти препараты по-прежнему считаются безопасными для лечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией.

"The Executive Group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity Trial while the data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board"-@DrTedros #COVID19

