Covid-19 Украина

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ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания антималярийный препарат гидроксихлорохин в качестве лекарства от коронавирусной инфекции. 

Понедельник, 25 мая 2020, 23:18

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Как сообщалось ранее, 22 мая медицинский журнал The Lancer опубликовал исследование, в котором сообщается, что гидроксихлорохин не приносит пользы при лечении коронавируса, однако может наносить вред.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения приостановила исследование этого препарата в качестве лекарства для больных COVID-19.

гидроксихлорохин

“Исполнительная группа сделала временную паузу в испытанию препаратов гидроксихлорохиновой группы пока данные проверяются Советом по мониторингу безопасности данных”, — отметил Гебреисус.

В то же время глава ВОЗ подчеркнул, что эти препараты по-прежнему считаются безопасными для лечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией.

Теги: препараты, Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус

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