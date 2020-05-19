Президент США около двух недель принимает антималярийный препарат гидроксихлорохин с целью профилактики коронавирусной болезни. Польза этого препарата так и не была доказана врачами.

Об этом сам Трамп рассказал в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп рассказал, что две недели назад, когда стало известно о случае заражения коронавирусом среди его окружения, он начал принимать этот препарат.

“Я начал принимать его, потому что думаю, что это хорошо. Я слышал много хороших историй. Вы знаете, мне это не повредит”, – сказал Трамп.

По словам Трампа, гидроксихлорохин принимают также многие врачи и медсестры в качестве профилактического средства.

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Президент США утверждает, что принял решение принимать препарат после консультаций с врачом Белого дома.

“Доктор Белого дома не рекомендовал, нет. Я спросил у него: “Что вы думаете об этом?” Он ответил: “Ну, если вам это нравится”, – отметил он.

В свою очередь врач Белого дома Шон Конли подтвердил, что действительно обсуждал с Трампом применение гидроксихлорохина. Он рассказал, что после продолжительной беседы они пришли к выводу, что возможная польза от лечения препаратом перевешивает относительные риски. При этом Трамп регулярно тестируется на коронавирус и “продолжает давать отрицательные результаты”.