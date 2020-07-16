Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Митинг стартовал в 9:00 и будет ориентировочно продолжаться до окончания сегодняшнего пленарного заседания в Парламенте.

Люди пришли на акцию с флагами Украины и плакатами с лозунгами в поддержку украинского языка. Участники периодически скандируют: “Вместе – сила!”, “Вместе и до конца!”, “Мешает язык – вон в Ростов!”, “Язык объединяет!”

Перед митингующими выступили нардепы от “Европейской Солидарности” Владимир Вятрович, Ирина Геращенко, София Федина, Николай Княжицкий, Андрей Парубий. Выступления продолжаются.

Причиной организации митинга стал законопроект нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”. Документ переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Этот законопроект предварительно планировали сегодня рассмотреть в зале заседаний ВР, но в итоге не внесли в повестку дня на 16 июля.