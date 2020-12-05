Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский в интервью “Радио Свобода”.
“Думаю, что будет подписан контракт между Минобороны и ГП “Антонов” на три самолета АН-178, что будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы никогда не заказывали новые самолеты. Я надеюсь, что такое событие знаменательное в определенном смысле этого слова все-таки состоится еще в этом году”, – сказал Уруский.
Он отметил, что государственный заказ 2020 года исполнят не только путем подписания контракта с ГП “Антонов”. Также планируется ремонт бронетанковой техники и возможная закупка артиллерийских систем.
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