Министерство обороны Украины впервые за время независимости сделает государственный заказ на производство самолетов АН-178. Ведомство планирует подписать контракт с ГП "Антонов".

Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский в интервью “Радио Свобода”.

“Думаю, что будет подписан контракт между Минобороны и ГП “Антонов” на три самолета АН-178, что будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы никогда не заказывали новые самолеты. Я надеюсь, что такое событие знаменательное в определенном смысле этого слова все-таки состоится еще в этом году”, – сказал Уруский.

Он отметил, что государственный заказ 2020 года исполнят не только путем подписания контракта с ГП “Антонов”. Также планируется ремонт бронетанковой техники и возможная закупка артиллерийских систем.