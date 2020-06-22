Жители киевской многоэтажки, в которой прогремел взрыв, обвиняют спасателей в том, что те грабят уцелевшие квартиры и якобы что-то выбрасывают из окон.

Видео перепалки жильцов с полицейскими опубликовала в Facebook журналистка Марьяна Пьецух.

Некоторые жильцы квартир, которые не пострадали от взрыва, заметили, что в их квартирах ходят спасатели, хотя они закрывали двери на ключ. Люди возмущены, что их квартиры были взломаны, и теперь никто не гарантирует сохранность вещей, которые остались в помещении. Они утверждают, что какие-то вещи спасатели уже выбрасывали с балконов.

Одна из жительниц сказала, что в квартирах ценные вещи: норковые шубы, золото. По ее мнению, хозяева их больше не увидят. Она недоумевает, что можно делать в чужой целой квартире.

У молодого мужчины, который живет в пострадавшем доме, сдали нервы, он прорвался за заграждение и стал кричать в окно своего жилища: “Выйди из моей квартиры, сволочь! Что ты у меня дома делаешь?”

Правоохранители из оцепления объяснили рассерженным людям, что спасатели и другие службы в подобных ситуациях имеют право заходить в помещения, расчищать завалы. На это жильцы снова стали возмущаться, что “это частная собственность”, а завалов в их квартирах нет.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.