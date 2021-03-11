Видеохостинг YouTube в течение шести месяцев удалил более 30 тысяч видео, которые содержали дезинформацию о вакцинах от коронавируса COVID-19.

Об этом, в частности, сообщают американские издания Axios и The Hill со ссылкой на пресс-службу YouTube.

Речь идет о видеороликах, которые вводили в заблуждение или содержали ложные утверждения относительно вакцин.

Ролики “включали заявления о вакцинации от COVID-19, что противоречила информации органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения”.

Информация, что YouTube начинает удалять ролики с ложными данными о COVID-вакцинах, появилась в середине октября прошлого года.

Кроме того, с февраля 2020 года YouTube удалил более 800 тысяч видео, содержащих дезинформацию о самом коронавирусе. В этом случае также идет речь о видеозаписях, содержание которых противоречит данным национальных систем здравоохранения или ВОЗ.

Относительно учетных записей, нарушающих правила YouTube, действует система “страйков”, в результате чего такие учетные записи могут быть навсегда заблокированы.

Как отмечает издание Axios, на фоне масштабной кампании по вакцинации от коронавируса в США в Сети продолжают появляться видео с дезинформацией о вакцинах.

“Многочисленные опросы показывают, что примерно 30% американцев остаются нерешительными или подозрительными в отношении вакцин, и многие из этих сомнений спровоцированы ложью в Интернете и теориями заговора”, – пишет издание.