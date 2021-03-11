Об этом, в частности, сообщают американские издания Axios и The Hill со ссылкой на пресс-службу YouTube.
Речь идет о видеороликах, которые вводили в заблуждение или содержали ложные утверждения относительно вакцин.
Ролики “включали заявления о вакцинации от COVID-19, что противоречила информации органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения”.
Информация, что YouTube начинает удалять ролики с ложными данными о COVID-вакцинах, появилась в середине октября прошлого года.
Кроме того, с февраля 2020 года YouTube удалил более 800 тысяч видео, содержащих дезинформацию о самом коронавирусе. В этом случае также идет речь о видеозаписях, содержание которых противоречит данным национальных систем здравоохранения или ВОЗ.
Относительно учетных записей, нарушающих правила YouTube, действует система “страйков”, в результате чего такие учетные записи могут быть навсегда заблокированы.
Как отмечает издание Axios, на фоне масштабной кампании по вакцинации от коронавируса в США в Сети продолжают появляться видео с дезинформацией о вакцинах.
“Многочисленные опросы показывают, что примерно 30% американцев остаются нерешительными или подозрительными в отношении вакцин, и многие из этих сомнений спровоцированы ложью в Интернете и теориями заговора”, – пишет издание.
- Социальная сеть Twitter с 1 марта начала маркировать сообщения, содержащие дезинформацию о вакцинах от коронавируса COVID-19.
- Ранее компания Google, которой принадлежит сервис YouTube, обнародовала список запрещенных тем для контента о коронавирусе COVID-19, который публикуется на видеохостинге.
- Компания WhatsApp с целью остановить распространение дезинформации о коронавирусе, установила новые ограничения на количество сообщений, которые можно пересылать одновременно.