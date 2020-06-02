В праймериз "Слуги народа" могут принять участие от четырех до шести кандидатов в мэры Киева.

Об этом заявил в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” первый заместитель председателя фракции “СН”, глава одноименной партии Александр Корниенко.

“У нас будет какой-то пул кандидатов. Там их будет, наверное, четыре-пять, может быть шесть. В результате, два-три самых потенциальных возможных претендента попадают к президенту, и дальше президент, как лидер партии, определяет, кому бы партия могла доверить эту возможность. А партия, думаю, воспримет мнение президента, пока что альтернативных ситуаций не было”, – отметил Корниенко.

Он уточнил, что в данный момент потенциальных кандидатов четверо.

“Сейчас желающих четверо – Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура”, – заявил Корниенко.

Нардеп добавил, что Ткаченко, которого фракция накануне рекомендовала на должность министра культуры Украины, “пока не заявлял о самоотводе”.

Кроме того, Корниенко заявил, что намерение нардепа Александра Качуры стать мэром Киева было неожиданным.

“Александр Качура – это была такая неожиданность, это был как бы кот в мешке в этом процессе. Мы до последнего не понимали его планы на жизнь: в плане того, что депутат развивает какую-то фантастическую медиаактивность, ну и что дальше? Оказалось, что дальше – мэр Киева”, – сообщил нардеп.

Корниенко также проинформировал, что главный санврач Украины Виктор Ляшко теоретически может участвовать в праймериз “Слуги народа”.

“Как потенциальный кандидат он может рассматриваться. Он не нарушает те критерии, которые у нас есть, они не сильно формализованы, но их понимают все, кто сейчас причастен к избирательному процессу”, – объяснил нардеп.

Он уточнил, что у Виктора Ляшко “достаточно высокий уровень доверия, высокий уровень узнаваемости”. Кроме того, у главного санврача “отсутствуют какие-то истории политического негативного опыта и политического прошлого, он профессионал” в своем деле.

“Под критерии он попадает. Можно ли считать его новым лицом? Наверное, нет. Но исходя из нашей обновленной стратегии по местным выборам, когда мы переключились от полностью новых лиц и говорим, что нам нужны люди возможно новые в политике, но опытные в жизни, имеющие какой-то бэкграунд. Теоретически он может участвовать в праймеризе. Будет ли участвовать? Вопрос к нему… Я с ним переговоров таких не провожу пока”, – подчеркнул Корниенко.

Он рассказал, что составляющими праймериз “СН” могут быть: первоначальный опрос нардепов и “классический партийный праймериз”, когда члены партии определяют кандидата по результатам дебатов.

Корниенко отметил, что важным в процессе отбора претендентов будет популярность кандидатов в мэры у избирателей, которую отражают соцопросы.