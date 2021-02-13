Украинцы после 1 марта смогут записываться на бесплатную вакцинацию от коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал во время общения с журналистами в субботу, 13 февраля, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. О деталях, в частности, сообщают “Интерфакс-Украина” и “РБК-Украина”.

“Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц”, – отметил Ляшко.

По его словам, записаться на вакцинацию смогут граждане, которые не входят в приоритетные группы (“группы риска”), подлежащие вакцинации.

Во время записи граждане в возрасте 18-59 лет будут вноситься в “лист ожидания”. А гражданам старше 60 лет будет назначаться время и место вакцинации.

Людей из “листа ожидания” будут вызывать на вакцинацию, если будут провакцинированы все из приоритетной группы и останутся нераспределенные вакцины.

Ляшко проинформировал, что записаться на вакцинацию можно будет тремя способами:

• через специальный сайт по вакцинации, который откроется в ближайшее время;

• через электронные очереди у семейных врачей;

• по телефону контакт-центра МОЗ по номеру 0800 60 20 19.

Также в настоящее время изучается возможность записи через приложение “Дия”.

Как известно, МОЗ ожидает, что вакцинация от коронавируса СOVID-19 начнется в Украине уже на следующей неделе. Первыми планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС.

В “группы приоритетной вакцинации” также входят: работники социальной сферы; люди, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода; пожилые люди (старше 60 лет) включительно с теми, кто имеет сопутствующие заболевания; работники критически важных структур (ГСЧС, Нацполиции, МВД, ВСУ); учителя и другие работники сферы образования; взрослые в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями; люди, которые находятся в местах ограничения свободы, СИЗО, и работники мест ограничения свободы.