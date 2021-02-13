Об этом рассказал во время общения с журналистами в субботу, 13 февраля, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. О деталях, в частности, сообщают “Интерфакс-Украина” и “РБК-Украина”.
“Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц”, – отметил Ляшко.
По его словам, записаться на вакцинацию смогут граждане, которые не входят в приоритетные группы (“группы риска”), подлежащие вакцинации.
Во время записи граждане в возрасте 18-59 лет будут вноситься в “лист ожидания”. А гражданам старше 60 лет будет назначаться время и место вакцинации.
Людей из “листа ожидания” будут вызывать на вакцинацию, если будут провакцинированы все из приоритетной группы и останутся нераспределенные вакцины.
Ляшко проинформировал, что записаться на вакцинацию можно будет тремя способами:
• через специальный сайт по вакцинации, который откроется в ближайшее время;
• через электронные очереди у семейных врачей;
• по телефону контакт-центра МОЗ по номеру 0800 60 20 19.
Также в настоящее время изучается возможность записи через приложение “Дия”.
Как известно, МОЗ ожидает, что вакцинация от коронавируса СOVID-19 начнется в Украине уже на следующей неделе. Первыми планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС.
В “группы приоритетной вакцинации” также входят: работники социальной сферы; люди, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода; пожилые люди (старше 60 лет) включительно с теми, кто имеет сопутствующие заболевания; работники критически важных структур (ГСЧС, Нацполиции, МВД, ВСУ); учителя и другие работники сферы образования; взрослые в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями; люди, которые находятся в местах ограничения свободы, СИЗО, и работники мест ограничения свободы.
- Ранее Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от коронавируса от компаний AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США).
- Вакцина от AstraZeneca — это векторная вакцина (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах.
- На днях в МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.