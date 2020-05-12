Нардеп Алексей Гончаренко обратился к Президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Денису Шмыгалю с требованием объяснить, нужно ли украинцам разрешение МИД для выезда из страны.

Об этом нардеп сообщил в Facebook.

Как сообщалось ранее, 10 мая Посольство Великобритании в Украине заявило, что украинцы не могут выезжать за границу без отдельного разрешения Министерства иностранных дел. В МИД Украины заверили, что гражданам не нужны специальные разрешения для выезда за границу.

Гончаренко отметил, что в случае, если разрешения действительно необходимы, — “неконституционность этого очевидна”.

Нардеп отправил депутатское обращение Президенту Владимиру Зеленскому с рядом вопросов, касающихся указанного запрета.

“Я напрямую спросил у Владимира Александровича, давал ли он поручение Кабмину разработать механизм запрета или ограничения выезда граждан за границу и чем он руководствовался при этом? Также интересно, на каких основаниях было решено направить в посольства разных стран сообщение об этих запретах?”, — отметил Гончаренко.

Обращение народного депутата адресовано и главе правительства Денису Шмыгалю.

“Требую, чтобы он (Шмыгаль — ред.) лично разъяснил, что теперь делать людям, которым необходимо выехать в другую страну, и где получать все эти разрешения”, — заявил нардеп.

Гончаренко считает, что в случае, если соответствующее ограничение было введено, властям следует “объяснить об этом, а не прятаться в своих документах и ​​не вводить людей в заблуждение”.

Также среди получателей обращения указаны Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.