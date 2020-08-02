Об этом сообщил журналистам глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, информирует “Белтелерадиокомпания”.
По его словам, в показаниях 33 задержанных “вагнеровцев” есть нестыковки. О том, что группа собиралась лететь из Минска в Стамбул, говорит только часть наемников. Они утверждают, что планировали лететь в Турцию, чтобы “отдыхать и посмотреть Собор Святой Софии”. Остальные же назвали другие направления.
“Они дают самые противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии (речь идет о мечети Айя-София, которая до недавнего времени была музеем, – ред.)”, – отметил Носкевич.
По данным следствия, вылет в Турцию является заранее спланированным алиби: до аэропорта группа так и не доехала, хотя билеты были.
Вместо этого наемники ЧВК “Вагнера” сначала заселилась в минскую гостиницу IBB, где заранее были забронированы номера. При выселении из этой гостиницы они оповестили ее сотрудников, что уезжают в аэропорт, а на самом деле переехали в санаторий “Белорусочка” возле Минска, где их в итоге и задержали.
Действия боевиков координировались через группу в мессенджере. В ней старший группы отдавал распоряжение о распорядке дня, проводил перекличку, назначал время общего сбора.
В этой же группе был отдан приказ сжечь старые билеты на территории санатория.
Стоит отметить, что российские агенты не впервые используют версию “осмотра собора” в качестве “алиби”.
Так, в 2018 году офицеры ГРУ РФ Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери, утверждали в интервью СМИ, что посещали этот город с туристической целью, поскольку хотели “посмотреть собор”.
Как известно, правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.
В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.
В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.
- В Беларуси в отношении задержанных боевиков российской частной военной компании “Вагнер” открыто уголовное дело по статье “подготовка терактов”.
- Министерство иностранных дел Украины получило список задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании “Вагнера”.
- Офис генерального прокурора проинформировал компетентные органы Беларуси о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территории боевиков частной военной компании “Вагнера”, которые участвовали в военных действиях на Донбассе. Речь идет о 28 лицах, из которых 9 граждан Украины. Им объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).