Часть боевиков частной военной компании "Вагнера", которые были задержаны в Беларуси, утверждают, что направлялись в Турцию "позагорать и посмотреть на собор".

Об этом сообщил журналистам глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, информирует “Белтелерадиокомпания”.

По его словам, в показаниях 33 задержанных “вагнеровцев” есть нестыковки. О том, что группа собиралась лететь из Минска в Стамбул, говорит только часть наемников. Они утверждают, что планировали лететь в Турцию, чтобы “отдыхать и посмотреть Собор Святой Софии”. Остальные же назвали другие направления.

“Они дают самые противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии (речь идет о мечети Айя-София, которая до недавнего времени была музеем, – ред.)”, – отметил Носкевич.

По данным следствия, вылет в Турцию является заранее спланированным алиби: до аэропорта группа так и не доехала, хотя билеты были.

Вместо этого наемники ЧВК “Вагнера” сначала заселилась в минскую гостиницу IBB, где заранее были забронированы номера. При выселении из этой гостиницы они оповестили ее сотрудников, что уезжают в аэропорт, а на самом деле переехали в санаторий “Белорусочка” возле Минска, где их в итоге и задержали.

Действия боевиков координировались через группу в мессенджере. В ней старший группы отдавал распоряжение о распорядке дня, проводил перекличку, назначал время общего сбора.

В этой же группе был отдан приказ сжечь старые билеты на территории санатория.

Стоит отметить, что российские агенты не впервые используют версию “осмотра собора” в качестве “алиби”.

Так, в 2018 году офицеры ГРУ РФ Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери, утверждали в интервью СМИ, что посещали этот город с туристической целью, поскольку хотели “посмотреть собор”.

Как известно, правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.

В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.

В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.