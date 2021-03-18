Об этом сообщил член Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Павло Фролов в Теlegram.

“На 13:00 пятницы, 19 марта, планируется внеочередное заседание Верховной Рады”, – написал он.

Депутат добавил, что должны быть рассмотрены изменения в графике пятой сессии ВР, предусматривающие отмену пленарных заседаний до 13 апреля.

Также планируется рассмотреть законопроект об освобождении производителей вакцин от COVID-19 и всех приобщенных к вакцинации медиков от ответственности за любые негативные последствия прививок.

“Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в том числе и вакцину Pfizer”, – отметил он.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины может работать в режиме “гибридного локдауна” на фоне усиления карантина в Киеве из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Согласно календарному плану работы ВР, неделя с 22 по 26 апреля сейчас отведена для работы с избирателями; с 29 марта по 2 апреля – для работы в сессионном зале парламента; с 5 по 9 апреля – для работы в комитетах.

Жесткий карантин в Киеве вводится на три недели – с 20 марта по 9 апреля включительно.