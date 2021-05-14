Про це вона поінформувала в інтерв’ю для програми “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.

Так, на запитання: “Вас звинувачують у тому, що ви продаєте якісь продукти росіянам”, дружина президента відповіла: “Ми нічого не продаємо”.

За словами Олени Зеленської, є великі компанії, “які можуть придбати твій контент” (серіали, програми), а потім “займатися дистрибуцією” (тобто продажем до інших країн), на яку виробник контенту вже не може впливати.

Перша леді повідомила, що “Квартал 95” співпрацює зі “шведською компанією”.

“Багато років у Каннах проходить телевізійний ринок, і всі продакшни їдуть туди та представляють свою продукцію, контент, проєкти, формати. Усі спілкуються, і є великі компанії, які можуть придбати твій контент – серіали, програми та потім займатися дистрибуцією. Ми багато років працюємо зі шведською компанією, “Eccho Rights”, мені здається, вона називається. Продаються права (на проєкти, – ред.), іноді пакетами, тобто декілька продуктів одразу. Тобто компанія, яка свій продукт хоче просунути на міжнародний ринок, не має із цим продуктом бігати й всім його пропонувати. Є великі компанії, які цим займаються”, – зазначила Зеленська.

Вона порівняла це із продажем квартири.

“Наприклад, ви продали комусь квартиру, а той потім продав її ще комусь. І ви вже не можете бути незадоволеним тим, кому там врешті-решт перепродали”, – наголосила Зеленська.

(На відео – з 47:40)

Як відомо, 14 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів економічні санкції проти деяких юридичних осіб, серед яких було ТОВ “СТС Медіа”. Телеканал “СТС” є російським федеральним телеканалом, що належить холдингу “СТС Медіа”. Проти “СТС Медіа” на 3 роки застосовані обмежувальні економічні заходи (серед них обмеження торгових операцій та зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань).

Згодом з’явилася інформація про продаж серіалу “Папік” (виробництва студії “Квартал 95”) телеканалу “СТС” через шведську компанію Eccho Rights, фактично в обхід санкцій. Компанія Eccho Rights протягом багатьох років є партнером студії.

Крім того, у 2020 році на російському каналі “СТС” відбувався показ українського комедійного серіалу “Родственнички”, виробництва студії “95 Квартал”.

У січні цього року стало відомо, що на російському телеканалі СТС у 2021 році вийде власна версія українського проєкту “Ліга сміху”.