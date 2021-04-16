Про це на брифінгу за підсумками перемовин з лідерами Франції та Німеччини розповів президент Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом в Парижі.

За словами президента, засідання радників лідерів “нормандського формату” відбудеться 19 квітня. Вони обговорюватимуть кластери щодо виконання Мінських угод.

“Ми наближаємося до наступного засідання “нормандської четвірки”. Вважаю, що воно можливе. 19 числа (квітня, — ред.) буде засідання радників “нормандської четвірки”. Обговорюватиметься низка питань. В першу чергу — кластери, які будуть розроблені французькою та німецькою стороною. З доповненнями України. Розглядаються також Росією. Всі чотири країни підготують додатки до цих кластерів — з чим згоден, з чим ні. Ці кластери — це покрокове виконання Мінських домовленостей”, — сказав президент.

Зеленський висловив надію, що зустріч буде ефективною.

“Хочеться вірити, що це відбудеться. Хочеться вірити, що буде результат”, — заявив він.