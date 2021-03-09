Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з кожним лідером держав-учасниць "нормандського формату" окремо у разі, якщо не вдасться організувати спільну зустріч "нормандської четвірки".

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами у рамках Всеукраїнського форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм”.

У Зеленського запитали, чи вплинуло запровадження санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, на переговори в “нормандському форматі”, а також коли може відбутися “нормандська зустріч”.

Глава держави у відповідь запевнив, що така зустріч “готується”, проте він готовий провести переговори із кожним лідером “нормандської четвірки” окремо.

“У будь-якому випадку, готується “нормандська зустріч”. Вона повинна бути. Я від себе скажу, і я це вже сказав нашим західним партнерам: не буде зустрічі в “нормандському форматі” – я знайду формат, коли зустрінуся з кожним із цих лідерів “нормандської четвірки”. Як кажуть, якщо гора не йде до Магомета, то нічого страшного – значить, я зустрінуся з кожним із них окремо”, – наголосив Зеленський.

“Тобто відтерміновувати постійно вирішення цього важливого питання не вийде”, – запевнив він.

Як відомо, до “нормандської четвірки” входять Україна, Німеччина, Франція та Росія.

(На відео – з 35:00)

Як відомо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Козак є номінальним власником цих медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Мовлення вказаних каналів було заблоковано.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.