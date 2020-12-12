Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени нацгвардейца Виталия Маркива, который более 3 лет находился в итальянской тюрьме по ложному обвинению.

Об этом проинформировали в пресс-службе ОПУ.

Указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Маркива был подписан главой государства на основании ходатайства Министерства внутренних дел.

Как отметили в пресс-службе, Маркив награжден “за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне”.

В ОПУ напомнили, что Виталий Маркив был несправедливо приговорен к 24 годам лишения свободы в Италии, однако, “сохраняя воинскую честь и гражданское достоинство, сумел доказать свою невиновность и получить свободу”.

Что известно о деле Маркива?

В 2017 году итальянские правоохранители арестовали украинского военного Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли.

Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин РФ Андрей Миронов погибли в мае 2014 года в районе поселка Андреевка близ Славянска Донецкой области. Они вместе с французским журналистом Уильямом Рогулоном (он получил ранение) попали под минометный огонь.

Защита Маркива отвергал обвинения в убийстве и настаивал на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

12 июля 2019 суд Павия признал служащего Маркива виновным. Он был приговорен к 24 годам заключения.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на решение итальянского суда по делу Маркива.