Об этом проинформировали в пресс-службе ОПУ.
Указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Маркива был подписан главой государства на основании ходатайства Министерства внутренних дел.
Как отметили в пресс-службе, Маркив награжден “за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне”.
В ОПУ напомнили, что Виталий Маркив был несправедливо приговорен к 24 годам лишения свободы в Италии, однако, “сохраняя воинскую честь и гражданское достоинство, сумел доказать свою невиновность и получить свободу”.
Что известно о деле Маркива?
В 2017 году итальянские правоохранители арестовали украинского военного Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли.
Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин РФ Андрей Миронов погибли в мае 2014 года в районе поселка Андреевка близ Славянска Донецкой области. Они вместе с французским журналистом Уильямом Рогулоном (он получил ранение) попали под минометный огонь.
Защита Маркива отвергал обвинения в убийстве и настаивал на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.
12 июля 2019 суд Павия признал служащего Маркива виновным. Он был приговорен к 24 годам заключения.
Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.
В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на решение итальянского суда по делу Маркива.
- Апелляционный суд Милана 3 ноября принял решение удовлетворить ходатайство защиты Виталия Маркива и признал нацгвардейца не причастным к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе.
- В тот же день нацгвардеец Виталий Маркив вышел из тюрьмы Опера в Милане. А 4 ноября он вернулся в Украину.
- Впоследствии стало известно, что Виталий Маркив восстановился на службе в Национальной гвардии.
- Накануне стало известно, что Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его обвиняют в якобы умышленном убийстве двух человек на Донбассе.