Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

“Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности”, — говорится в сообщении.

Во время форума Зеленский проведет ряд международных встреч. С кем именно планируются встречи — не сообщается.

Помимо этого, Зеленский выступит на отдельной сессии конференции, посвященной Украине.

Согласно повестке дня мероприятия, публичное выступление украинского лидера запланировано на 11:45 — 12:45 часов субботы, 15 февраля.

Как сообщалось ранее, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности сегодня, в день ее открытия, обнародовали заявление “12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе”. В разработке “плана по Донбассу” принимала непосредственное участие российская сторона. В документе нет упоминаний о нападении России на Украину и о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом. Текст заявления был удален с официального сайта конференции.