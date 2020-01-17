Президент Владимир Зеленский пока не определился с вопросом отставки правительства Алексея Гончарука, но назначил ему встречу.

Об этом #Буквам рассказал один из влиятельных депутатов президентской фракции “Слуги народа”.

По словам депутата, сегодня вечером должна состояться встреча Президента Зеленского и премьер-министра Гончарука.

В то же время в самом Кабинете Министров шансы своей отставки оценили в 30%. По словам собеседников #Букв, Офису Президента не понравилось, что Гончарук написал заявление об отставке и передал его на Банковую.

“Там не любят, когда их заставляют принимать лишние политические решения”, — сказал собеседник издания.

Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.

Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.