Об этом шла речь в эфире программы “Свобода слова” на телеканале “ICTV“.
“Я возвращаться не буду, отзывать законопроект не буду. Если бы я знал, что я не прав, и люди обычные мне сказали мне: “Господин президент, вы не правы, это горячее решение, вопреки мнениям общества”… Я бы немедленно отозвал бы. И не думал бы о каких политических поражение. Мне все равно”, — сказал президент.
Зеленский также добавил, что уверен в правильности шагов по КСУ и рассчитывает на поддержку “умных депутатов”.
Как сообщалось ранее, решением Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.
31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.
- 2 ноября Зеленский записал аудиообращение ко фракции “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда.
- Также президент посетил заседание фракции “Слуги народа”, посвященное вопросу о Конституционном суде, и призвал нардепов проголосовать за увольнение судей.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков и оппозиционные депутаты подали альтернативные законопроекты по КСУ.