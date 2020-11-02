Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет отзывать представленный им законопроект, которым предлагается уволить судей Конституционного суда.

Об этом шла речь в эфире программы “Свобода слова” на телеканале “ICTV“.

“Я возвращаться не буду, отзывать законопроект не буду. Если бы я знал, что я не прав, и люди обычные мне сказали мне: “Господин президент, вы не правы, это горячее решение, вопреки мнениям общества”… Я бы немедленно отозвал бы. И не думал бы о каких политических поражение. Мне все равно”, — сказал президент.

Зеленский также добавил, что уверен в правильности шагов по КСУ и рассчитывает на поддержку “умных депутатов”.

Как сообщалось ранее, решением Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.