Глава Конституционного суда Украины (КСУ) судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект Президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить прежнее решение КСУ и уволить всех судей, "имеет признаки конституционного переворота".

Об этом он сказал во время брифинга.

“Сегодня появляется проект закона – за ночь его склепали – №4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это в нарушение 149 ст. Конституции Украины”, – сказал Тупицкий.

Он считает, что Президент мог решить этот вопрос самостоятельно, выдав соответствующий указ, а не привлекать Парламент, чтобы ответственность была коллективной. Независимо от формы, такое решение все равно будет неконституционным.

“Что должно произойти в парламенте во вторник? Это законом или постановлением отменить решение КСУ. Чего тогда не указом Президента? Зачем привлекать Парламент в такое неконституционное дело? Один человек взял на себя ответственность, потому что инициатива же президентская, и отменил указом решение КСУ. Так проще давать этому оценку. Результат то одинаковый, но не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто не отвечает. Второй момент – этим же законом расформировать состав КСУ”, – сказал Тупицкий.

Он считает, что, инициируя такие решения, в Украине хотят сделать “кнопочный суд”.

Тупицкий считает, что за эти стоят люди из окружения Президента Зеленского.

“Мне известно, кто за этим стоит. Думаю, они делают плохую работу”, – сделал акцент Тупицкий.

Соответствующее предложение предусмотрено “Проектом Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводства” №4288.

В президентском проекте закона две статьи: “Неправосудность решения, принятого в собственных интересах” и “Восстановление конституционного судопроизводства”.

Во-первых, Зеленский предлагает признать решение КСУ от 27 октября 2020 года “ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов”.

Кроме того, инициируется возврат редакцией закона “О предотвращении коррупции” и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

Во-вторых, он предлагает прекратить полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия скандального решения.

Как сообщалось ранее, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения Конституционного суда, который отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.