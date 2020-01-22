Об этом он сказал на всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопросы во время своего выступления.

“Я бы никогда не пошел в президенты Украины, если бы моим желанием не было прекратить войну. К сожалению, мы теряем главный потенциал – у нас очень талантливые люди, и такие же талантливые и смелые люди находятся на фронте, защищают суверенитет Украины. Теряя их мы теряем золотой запас Украины”, – заявил Зеленский.

По его словам, пока еще не удалось прекратить огонь, но он “видит свет впереди”.

“Я очень рад, что благодаря нашей команде за три года встреча в “нормандском формате” наконец состоялась. Я благодарен и Германии, и Франции, что они поддержали эту встречу, очень важно, что мы начали переговоры с Российской Федерацией. Как мы обсуждали на встрече, так все и произошло. У нас состоялся обмен, мы вернули домой 75 украинцев. Мы не смогли пока прекратить огонь, мы теряем украинцев. Но я не случайно говорю: пока. Я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце тоннеля. Такая себе ассоциация. Я вижу свет впереди, и если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю, но мы все понимаем, что готовы прекратить ее сегодня”, – отметил Президент Украины.