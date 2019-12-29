Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.

Закон призван “привести в соответствие с Конституцией Украины положения законодательных актов, что обеспечит реализацию отмены депутатской неприкосновенности”.

Стоит отметить, что ко второму чтению в документ № 2237 внесли спорную правку авторства нардепа от “Оппозиционной платформы – За життя” Григория Мамки, согласно которой народные депутаты “не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету”.

Как подчеркивали в партии “Голос”, таким образом неприкосновенность усилится (поскольку под формулировку “осуществление депутатских полномочий” можно подвести все что угодно).

Нардеп Александра Устинова из “Голоса” отмечала, что Верховная Рада фактически “забетонировала депутатскую неприкосновенность” вместо того, чтобы ее окончательно снять.

Согласно подписанному Зеленским закону, уголовное производство против народных избранников теперь сможет открыть исключительно Генеральный прокурор Украины. Это означает, что начало дела в отношении любого преступления депутата будет зависеть от фигуры главы ГПУ.

Проводить досудебное расследование уголовных производств в отношении народных депутатов смогут следователи НАБУ и Госбюро расследований.

Ходатайства могут быть рассмотрены с обязательным участием народного депутата (следственный судья должен его заблаговременно уведомить об этом).

То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам нардепа, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Также следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства.

Без разрешения следственного судьи, вынесенного на основании ходатайства главы ГПУ задержание нардепа разрешается только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления (связанного с применением насилия, или спровоцировавшего гибель человека).