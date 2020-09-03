Президент Украины Владимир Зеленский угрожал "слугам народа", что в случае не исключения Гео Лероса из фракции распустит парламент.

Об этом Гео Лерос рассказал в интервью изданию “Цензор.НЕТ”.

Как известно, 1 сентября депутата Верховной Рады Гео Лероса исключили из пропрезидентской фракции “Слуга народа” по итогам сбора подписей.

По словам нардепа, сбором подписей по требованию президента Владимира Зеленского занимались глава фракции Давид Арахамия и его заместители.

“Зеленский сказал Арахамии, что если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент. Мне так сказал очень надежный источник. Также от народных депутатов, от замов по фракции, мне подтвердили, что Зеленский лично звонил и Арахамии, и замам. Требовал подписать”, — заявил Лерос.

Исключение нардепа поддержали от 180 до 200 членов фракции. Ряд нардепов не высказали поддержку этому решению. Среди них — Елизавета Ясько, Виталий Безгин, Дмитрий Наталуха, Оксана Дмитриева, Сергей Бабак, Роман Грищук, Дмитрий Гурин и др.

По информации нардепа, Зеленский требовал список имен депутатов, которые решение не поддержали.

Некоторые депутаты, по словам Лероса, открыто говорили ему о том, что во время голосование на них оказывалось давление.

“Одна из коллег 3 раза мне написала, что нет, она не подписала этот документ, и ее “ломают”. Потом с заплаканными глазами ко мне подошла, извинилась; сказала, что ее додавили. Были депутаты, которые подходили, извинялись и говорили: Гео, я — глава комитета, на меня давят; говорят даже, что будут поднимать вопрос о снятии меня с главы комитета и вообще отовсюду. И я хочу извиниться перед тобой за то, что сделал. Были люди, которые подписали – а потом пришли, извинились и сказали: мы полностью разделяем твою позицию”, — рассказал нардеп.