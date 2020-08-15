Зеленский о выдаче «вагнеровцев» РФ: Последствия этого решения будут трагическими

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Несколько слов о важном с большой буквы. О тех самых “вагнеровцах”, демонов современной войны, которых правительство Беларуси отдало… России. На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Во-первых, публично наговорить, о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины — прежде всего Украины — демонстративно отдать третьей стороне. Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий”, – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина считает такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между нашей страной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.

“Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что “вагнеровцы” все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти “вагнеровцы” очень хорошо умеют. Потому что они — это же об экспансионизме и насилии. Только о насилии. Однако и сами “вагнеровцы”, и любой другой, чей бизнес по их собственной характеристике — смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом — покажет время. Избежать ответственности никто не сможет”, – резюмировал глава государства.