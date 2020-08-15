Covid-19 Украина

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Зеленский о выдаче «вагнеровцев» РФ: Последствия этого решения будут трагическими

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Беларуси выдать "вагнеровцев" России и заявил, что его последствия будут трагическими.

Суббота, 15 августа 2020, 10:55

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Несколько слов о важном с большой буквы. О тех самых “вагнеровцах”, демонов современной войны, которых правительство Беларуси отдало… России. На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Во-первых, публично наговорить, о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины — прежде всего Украины — демонстративно отдать третьей стороне. Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий”, – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина считает такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между нашей страной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.

“Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что “вагнеровцы” все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти “вагнеровцы” очень хорошо умеют. Потому что они — это же об экспансионизме и насилии.  Только о насилии. Однако и сами “вагнеровцы”, и любой другой, чей бизнес по их собственной характеристике — смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом — покажет время. Избежать ответственности никто не сможет”, – резюмировал глава государства.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.

Боевики “Вагнера” участвуют в конфликтах по всему миру. Не исключено, что они воевали на Донбассе, потому для Украины важно было добиться их экстрадиции, чтобы разговаривать об их участии в боевых действиях на Донбассе.

“Слово и дело” собрало информацию о том, где были замечены боевики “Вагнера”.

Негодование президента Зеленского в этой ситуации можно объяснить тем, что во время телефонного разговора с лидером Беларуси Александром Лукашенко он пояснил, почему боевиков важно выдать именно Украине, но тот все же решил отдать их России.

СБУ установила, что боевики “Вагнера” в мае 2014 году вторглись на территорию временно оккупированной Луганской области. Также они были в Крыму во время аннексии. Они могут быть причастны к аварии военного самолета Ил-76 в небе над Луганском и к штурму аэропорта “Луганск”.

Также, вагнеровцы воевали под Дебальцево. СБУ ранее публиковала перехваченные переговоры основателя кампании Дмитрия Уткина с российскими военными.

  • В Беларуси в отношении задержанных боевиков российской частной военной компании “Вагнер” открыто уголовное дело по статье “подготовка терактов”.
  • Министерство иностранных дел Украины получило список задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании “Вагнера”.
  • Впоследствии Офис генерального прокурора направил в генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 задержанных боевиков российской частной военной компании “Вагнера”, среди которых есть 9 граждан Украины. Всем им было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
  • Однако 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 наемников частной военной компании “Вагнера”, которые были задержаны на территории страны 29 июля.
Теги: Білорусь, Владимир Зеленский, Беларусь, вагнерівці, влада Білорусі, ПВК Вагнера, Россия, РФ

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