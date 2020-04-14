Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что ситуация с лесным пожаром в Чернобыльской зоне контролируемая, угрозы критическим объектам нет.

Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.

“Вчера были преодолены 6 очагов возгорания. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. По состоянию на сейчас открытый огонь в зоне отчуждения не наблюдается”, — сказал он.

Зеленский отметил, что радиационный фон в столице и области — в пределах нормы. Также он заверил, что власть не намерена скрывать правду о происходящем в Чернобыльской зоне.

“Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируемая”, — добавил президент.

Помимо этого, Зеленский напомнил, что полицией были задержаны предполагаемые виновники пожаров.

“Они понесут строгую ответственность за все свои действия”, — подчеркнул он.

Напомним, что днем 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.