В пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский снова созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщили в пресс-службах Офиса президента и СНБО.

“В пятницу, 26 февраля 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности”, – отметили в ОПУ.

Организацию заседания было возложено на секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова.

В пресс-службе СНБО сегодня обнародовали повестку дня заседания.

Так, планируется рассмотреть “ряд актуальных вопросов государственной безопасности”.

В частности, в закрытом режиме будет рассмотрен проект “Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь”.

Кроме того, члены СНБО обсудят вопросы относительно:

• неотложных мер по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства;

• состояния расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги;

• по применению санкций.

Как известно, в этом месяце Владимир Зеленский уже дважды собирал СНБО.

2 февраля по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против нардепа от “ОПЗЖ” Тараса Козака и трех телеканалов – NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Вещание этих каналов было заблокировано.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов тогда заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.