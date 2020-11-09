Президент Владимир Зеленский пожаловался в соцсетях на политических оппонентов, которые злорадствуют над тем, как он заболел коронавирусом. "Зло возвращается обязательно и стократно", - подчеркнул он.

#Буквы вспоминают, как “Квартал 95”, актером которого был Зеленский, злорадствовал над разными трагическими событиями и не только.

Как сообщалось, в понедельник, 9 ноября, президент получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

В своем посте, посвященном этому, Зеленский раскритиковал оппонентов за то, что они злорадствуют над его болезнью.

“С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые “эксперты” от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. На мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и стократно”, – написал Зеленский.

Примечательно, что сам Зеленский, будучи актером и автором “Квартала 95”, нередко отказывался злорадствовать над чужим горем, национальным горем, мировыми лидерами и тому подобное.

В частности, в ноябре 2012 года, в День памяти жертв голодомора, телеканал “Интер” транслировал развлекательную телепередачу “Квартала”, в которой актеры смеялись над президентом Виктором Ющенко и его усилиями по почтению Голодомора.

Была сценка, где “разведчики” прослушивали экс-президента Виктора Януковича, который пытался отгадать пароль от компьютера Виктора Ющенко. Одним из вариантов был “сеньор Голодомор”.

В 2016 году во время выступления в Юрмале Зеленский сравнил Украину с порноактрисой. Уже президент Зеленский объяснял, что не имел в виду, что Украина – проститутка, но за шутку стыдно.

В 2018 году Зеленский во время выступления “Квартала” предстал перед зрителями в турецком головном уборе – феске, представляясь: “Эрдоган – усатый таракан!”.

Немало было и неуместных шуток о Евромайдане. В частности, высмеивалось насилие “Беркута” по отношению к протестующим.

После того, как Зеленский покинул “Квартал”, злорадные шутки из репертуара актеров не исчезли.

В октябре 2019 “Квартал” выпустил музыкальный номер об экс-главе Нацбанка Украины. Тогда артисты студии “Квартал 95” жестко высмеяли то, что у Валерии Гонтаревой сгорел дом, назвав это “ярким событием”. В выпуске прозвучала песня “Горіла хата”.

Впоследствии актер Евгений Кошевой спел еще одну короткую песню о пожаре в доме Гонтаревой. В ней Гонтареву назвали “пресвятая погорелица”, а Кошевого – “лысым глупцом”. Эта песня позиционировалась как извинение.