Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к увеличению санкционного давления на РФ из-за наращивания военной мощи на границе с Украиной.

Об этом шла речь во время телефонного разговора между Зеленским и Джонсоном 5 апреля, информирует пресс-служба Главы государства.

Офис президента отмечает, что Зеленский проинформировал Джонсона об обострении на Донбассе, наращивании российского военного контингента у границы и попытках России сорвать реализацию Минских договоренностей.

Зеленский отметил, что эти действия “бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе”, и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ.

Также во время телефонного разговора Джонсон и Зеленский обсуждали реализацию договоренностей, достигнутых во время визита украинского лидера в Великобританию 8-9 октября 2020 года, в частности, касательно развития Военно-морского флота Украины.

Во время разговора Зеленский также привлек внимание Джонсона к тому, что получение Плана действий относительно членства в НАТО является приоритетом Украины.

Кроме этого, лидеры обсудили график двустороннего политического диалога на текущий год. В частности, Зеленский пригласил Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа.

Джонсон по итогам разговора сообщил, что разговор касался “обеспокоенности из-за дестабилизирующей российской военной деятельности на границе Украины”.

“Я подтвердил непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины со стороны Великобритании”, — отметил глава правительства Великобритании.