Об этом шла речь во время телефонного разговора между Зеленским и Джонсоном 5 апреля, информирует пресс-служба Главы государства.
Офис президента отмечает, что Зеленский проинформировал Джонсона об обострении на Донбассе, наращивании российского военного контингента у границы и попытках России сорвать реализацию Минских договоренностей.
Зеленский отметил, что эти действия “бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе”, и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ.
Также во время телефонного разговора Джонсон и Зеленский обсуждали реализацию договоренностей, достигнутых во время визита украинского лидера в Великобританию 8-9 октября 2020 года, в частности, касательно развития Военно-морского флота Украины.
Во время разговора Зеленский также привлек внимание Джонсона к тому, что получение Плана действий относительно членства в НАТО является приоритетом Украины.
Кроме этого, лидеры обсудили график двустороннего политического диалога на текущий год. В частности, Зеленский пригласил Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа.
Джонсон по итогам разговора сообщил, что разговор касался “обеспокоенности из-за дестабилизирующей российской военной деятельности на границе Украины”.
“Я подтвердил непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины со стороны Великобритании”, — отметил глава правительства Великобритании.
- Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
- Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор, который, в том числе, касался обострения ситуации на Донбассе.
- Американские СМИ сообщали, что США привели войска в максимальную боеготовность из-за стягивание вооружения РФ к границе Украины.