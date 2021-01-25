Зеленский предложил Дубинскому покинуть фракцию. Судьбу нардепа «слуги» решат с помощью опроса

После скандала вокруг американских санкций президент Владимир Зеленский предложил нардепу Александру Дубинскому выйти из фракции "Слуги народа". Депутат отказался, а то, какими будут дальнейшие действия, его коллеги решат после опроса.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 25 января, фракция “Слуги народа” собралась для обсуждения ключевых законопроектов, а также назначения Юрия Витренко на должность вице-премьера — министра энергетики и ситуации с Александра Дубинского. На заседании присутствовал президент Владимир Зеленский.

Как прошло заседание?

По итогам трехчасового заседания заместитель главы фракции Александр Корниенко проинформировал, что фактически времени на законопроекты не хватило.

Источники #Букв во фракции рассказывают, что началось заседание с поздравления Зеленского с Днем рождения, на этом “позитив закончился”. Глава государства раскритиковал депутатов за их нежелание поддерживать определенные законопроекты.

“После этого президент обратился к депутатам с замечанием, почему их должны уговаривать поддерживать то, что внесено в программу партии, в том числе сокращение числа депутатов”, — говорит источник.

Далее обсуждали судьбу Дубинского, в отношении которого накануне ввело санкции Государственное казначейство США из-за содействия деятельности нардепа Андрея Деркача относительно вмешательства в выборы президента.

Что ждет Дубинского?

Накануне заседания появлялась информация о том, что фракция может проголосовать за исключение Дубинского из-за последних событий, но сам нардеп это опровергал.

Такого голосования действительно не произошло, однако Зеленский предложил нардепу выйти из фракции, сказав, что считает это лучшим решением ситуации.

“[Зеленский] не просил его, но несколько раз озвучил, что этот вариант будет лучшим. Сам же Дубинский под конец уже пришел в себя и стал активно защищаться. Заявлял, что во всем виновата нардеп Радина (глава комитета по вопросам антикоррупционной политики — ред.), которая сдала его американцам”, — добавляет источник.

После заседания поползли слухи о том, что между Дубинским и Зеленским происходил длинный разговор на повышенных тонах. Корниенко на брифинге также подтвердил, что такой разговор был. Однако он убеждал, что разговор был не такой уж эмоциональной.

“Я бы не назвал это повышенными тонами. Это был нормальный разговор. Где-то были аргументы более эмоциональные со стороны и господина Дубинского и Владимира Александровича, где-то были более рациональные аргументы. У них была дискуссия, и мы были ее свидетелями”, — сказал он.

Корниенко сообщил, что у фракции три варианта действий в связи с ситуацией с Дубинским. Каким путем двигаться хотят определиться путем опроса.

“В результате мы выходим на такое предложение, которое далее будет обсуждаться с депутатами … Этот опрос, скажем так, для принятия решения о возможных вариантах действий фракции. Первый вариант — поддерживать господина Дубинского, и направлять письма поддержки в его адрес в соответствующие организации зарубежные. Второй — это исключение из фракции господина Дубинского, третий вариант — внесение представления об увольнении его с должности заместителя председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики”, — сказал заместитель председателя фракции.

По словам Корниенко, опрос может занять один-два дня. По его итогам могут собрать еще одно заседание фракции.

Дубинский и американские санкции

11 января США ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. В санкционный список попал нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Он, как отмечается в заявлениях минфина США и госсекретаря Майка Помпео, способствовал деятельности другого нардепа, Андрея Деркача. Против последнего санкции ввели еще в сентябре — из-за помощи России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года.

Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.

Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.

Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.