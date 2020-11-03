Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Зеленский отметил, что не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения, уничтожая систему антикоррупционных органов
“Моя первоочередная задача сейчас – сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы”, – подчеркнул Зеленский.
Джанни Букиккио предложил Зеленскому экспертизу Венецианской комиссии в сложившейся ситуации. Однако в ОП не указали, согласился ли на это президент.
К слову, Зеленский пригласил Венецианскую комиссию к работе над судебной реформой в Украине.
Как сообщалось ранее, из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.
31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.
- 2 ноября Зеленский записал аудиообращение ко фракции “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда.
- Также президент посетил заседание фракции “Слуги народа”, посвященное вопросу о Конституционном суде, и призвал нардепов проголосовать за увольнение судей.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков и оппозиционные депутаты подали альтернативные законопроекты по КСУ.