Во вторник, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Стороны обсудили ситуацию с Конституционным судом.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский отметил, что не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения, уничтожая систему антикоррупционных органов

“Моя первоочередная задача сейчас – сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы”, – подчеркнул Зеленский.

Джанни Букиккио предложил Зеленскому экспертизу Венецианской комиссии в сложившейся ситуации. Однако в ОП не указали, согласился ли на это президент.

К слову, Зеленский пригласил Венецианскую комиссию к работе над судебной реформой в Украине.

Как сообщалось ранее, из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.