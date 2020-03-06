Жителей ОРДЛО с симптомами коронавируса не будут пропускать через КПВВ

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
“В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 7:00 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ “, – говорится в сообщении.
Отмечается, что все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры.
В частности, в случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у лиц, которые следуют из временно оккупированных территорий и не имеют регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ.
При этом, граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусом, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.
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