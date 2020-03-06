Жителей ОРДЛО с симптомами коронавируса не будут пропускать через КПВВ

С 7 марта жителей оккупированного Донбасса с симптомами коронавируса не будут пропускать через контрольные пункты пропуска на подконтрольную территорию.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

“В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 7:00 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ “, – говорится в сообщении.

Отмечается, что все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры.

В частности, в случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у лиц, которые следуют из временно оккупированных территорий и не имеют регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ.

При этом, граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусом, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.