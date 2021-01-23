С 25 января Украина выйдет из усиленного карантина ("локдауна") и вернется к ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава Правительства отметил, что эпидемиологи фиксируют “стабилизацию ситуации с заболеваемостью” коронавирусом COVID-19 в Украине. Так, количество занятых койкомест снизилась до менее чем 30%.

“Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года… Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа”, – написал он.

Шмыгаль также опубликовал инфографику с перечнем карантинных мер, которые будут действовать с 25 января.

Так, будет запрещено:

• пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой защитной маски или респиратора, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

• проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей;

• посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

• проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

• прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв. м;

• проведение массовых культурных (в т. ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимают участие более 20 человек, если между ними нет дистанции в 1,5 м. Исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимые для обеспечения работы органов власти);

• работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

• перевозки в пассажирском транспорте пассажиров больше, чем количество сидячих мест (кроме метро);

• проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

• размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лица за одним столом (расстояние между столами должно быть 2 метра и более);

• работа заведений общественного питания с 23:00 до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос); проведение расчетных операций прекращается после 22:00;

• работа субъектов хозяйствования, в которых не нанесена маркировка дистанции между клиентами в 1,5 метра, а на посетителях и сотрудниках нет правильно надетых средств индивидуальной защиты;

• проведение религиозных мероприятий: в помещении при условии присутствия более 1 человека на 5 кв. м (на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими);

• пересечение границы иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

• самовольно покидать места изоляции или обсервации;

• деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);

• проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, лечения онкобольных, высокоспециализированной (третичной) медпомощи и другой неотложной медпомощи);

• деятельность спортивных залов и фитнес-центров, если в них находятся более 1 человека на 20 кв. метров;

• посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями) и прочее.