Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Глава Правительства отметил, что эпидемиологи фиксируют “стабилизацию ситуации с заболеваемостью” коронавирусом COVID-19 в Украине. Так, количество занятых койкомест снизилась до менее чем 30%.
“Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года… Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа”, – написал он.
Шмыгаль также опубликовал инфографику с перечнем карантинных мер, которые будут действовать с 25 января.
Так, будет запрещено:
• пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой защитной маски или респиратора, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
• проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей;
• посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;
• проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
• прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв. м;
• проведение массовых культурных (в т. ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимают участие более 20 человек, если между ними нет дистанции в 1,5 м. Исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимые для обеспечения работы органов власти);
• работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;
• перевозки в пассажирском транспорте пассажиров больше, чем количество сидячих мест (кроме метро);
• проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
• размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лица за одним столом (расстояние между столами должно быть 2 метра и более);
• работа заведений общественного питания с 23:00 до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос); проведение расчетных операций прекращается после 22:00;
• работа субъектов хозяйствования, в которых не нанесена маркировка дистанции между клиентами в 1,5 метра, а на посетителях и сотрудниках нет правильно надетых средств индивидуальной защиты;
• проведение религиозных мероприятий: в помещении при условии присутствия более 1 человека на 5 кв. м (на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими);
• пересечение границы иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);
• самовольно покидать места изоляции или обсервации;
• деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);
• проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, лечения онкобольных, высокоспециализированной (третичной) медпомощи и другой неотложной медпомощи);
• деятельность спортивных залов и фитнес-центров, если в них находятся более 1 человека на 20 кв. метров;
• посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями) и прочее.
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